Северян приглашают поздравить Мурманскую область с юбилеем

28 мая Мурманская область отметит своё 85-летие.

Северян приглашают присоединиться к поздравлениям и сказать родному краю, своим землякам самые тёплые, искренние слова.

Для этого необходимо оставить комментарий на портале «Наш Север» https://nashsever51.ru/blogs/news/474

Каждый, кто оставит поздравление, получит держатель для карт. Авторов поздравлений, получивших больше всего отметок «нравится», порадуют дополнительными приятными подарками. Итоги подведут 31 мая.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457262437%2Falbum-171749274_00%2Frev