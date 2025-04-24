Северян приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк России онлайн»

2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества – в честь героев и участников СВО и в память о подвигах тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Особенным делает этот год и юбилей: в мае страна будет отмечать 80-летие Великой Победы. В честь памятной даты стартует всероссийская акция «Бессмертный полк России онлайн». Принять участие в ней может каждый, кто хочет сохранить память о героях своей семьи.

С 23 апреля по 6 мая на сайте 2025.polkrf.ru, а также в мини-приложениях в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» можно загрузить фото ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла.

В этом году участникам впервые доступна функция реставрации и колоризации фотографии, а также возможность рассказать историю своего героя и поделиться ею в соцсетях.

Онлайн-шествие состоится 9 мая на портале 2025.polkrf.ru.

Это не просто акция – это возможность сказать «спасибо» тем, кто подарил нам мир, и передать эту благодарность следующим поколениям.

В Мурманске шествие «Бессмертного полка» состоится 9 мая сразу после торжественного парада войск, который начнётся в 10.00.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/