Северян приглашают принять участие в акции «Диктант ЖКХ»

«Диктант ЖКХ» — Всероссийская просветительская акция, которая позволит жителям проверить и улучшить знания о своих правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Тест состоит из 25 вопросов, на решение которых отводится 25 минут. Участники диктанта, набравшие 20 и более правильных ответов, получают сертификат.

Принять участие в акции может любой желающий, предварительно зарегистрировавшись на портале «Школа ЖКХ» по ссылке.

Акция проходит с 20 марта по 20 апреля.

«Акция «Диктант ЖКХ» — это не просто проверка знаний, а важный шаг к повышению грамотности граждан в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Каждый из нас должен понимать, как организовано управление домом, какие права и обязанности у нас есть, и куда можно обратиться за помощью или защитой своих интересов. Только так мы сможем эффективно управлять своим имуществом и в целом улучшать качество жизни», — подчеркнула первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алена Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/