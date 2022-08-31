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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.22 17:00

Северян приглашают принять участие в акции «Сохраним лес» на территории Мурманского лесничества

Региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства приглашает северян принять участие во всероссийской акции «Сохраним лес». Акция стартовала в муниципалитетах региона 19 августа. Её цель – содействовать восстановлению и преумножению лесных богатств Кольского полуострова.

Централизованное мероприятие пройдет 2 сентября на территории Мурманского лесничества, в котором примут участие волонтеры и сотрудники различных компаний и организаций, в числе которых АО СЗФК, Молодёжка ОНФ, Региональный центр развития добровольчества Мурманской области, АО «МОЭСК», АО «Мурманский морской торговый порт», АО «Кольская ГМК», Мурманский региональный центр связи – филиал ОАО «РЖД» и другие, а также сотрудники различных органов исполнительной власти.

Также мероприятия запланированы:

2 сентября – в Оленегорске в скверах «Молодежный» и «Космонавтики»;

7 сентября – на территории Ковдозерского лесничества;

9 сентября – на территории Кольского лесничества;

10 сентября – в Мурманске: Первомайский округ, набережная оз. Ледовое;

15 сентября – на территории Терского лесничества;

16 сентября – в гп. Ревда около памятника летчикам Заполярья;

21 сентября - в Кировске на ул. Солнечная;

21 сентября – в гп. Зеленоборский на территории централизованной библиотечной системы;

23 сентября – на территория Кандалакшского лесничества;

24 сентября – на территории Мончегорского лесничества.

Подтвердить участие в акции и получить более подробную информацию можно по телефонам: 8 (815 2) 48-68-04, +7-963-360-60-66 и по адресу электронной почты: khafizovana@gov-murman.ru.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, акция «Сохраним лес» проходит в рамках национального проекта «Экология» и впервые стартовала в 2019 году. За все время в России было высажено более 152 млн деревьев. Цель 2022 года — высадить в стране 80 млн деревьев.


Фото: https://gov-murman.ru

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