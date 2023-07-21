Северян приглашают принять участие в актерских пробах для участия в съёмках полнометражного фильма

В скором времени в Мурманской области состоятся съёмки ленты «Киностудии Соль». В полнометражной версии фильма «Светлячок» будут задействованы Мария Смольникова и Владимир Свирский, а вот актёров на роли второго плана режиссёр Наталья Назарова планирует найти в Кольском Заполярье.

Лауреат российских и международных кинофестивалей уже приезжала в Мурманск, чтобы подобрать места для съёмок, а также встретиться с заполярными филателистами, ведь по сюжету главная героиня работает на почте и продолжает собирать коллекцию марок, доставшуюся ей от отца.

Принять участие в кастинге может любой житель Мурманской области. Для этого нужно прислать на электронную почту: castingmurmansk@yandex.ru краткую информацию о себе, включающую имя, возраст, наличие актерского опыта и фотографии. Подробный список и описание ролей, на которые могут претендовать кандидаты, опубликованы на странице Центра развития кинопроизводства Мурманской области в соцсети «ВКонтакте». Заявку необходимо направить до 27 июля, а очные пробы с режиссёром состоятся в Мурманске с 31 июля по 2 августа, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru