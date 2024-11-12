Северян приглашают принять участие в цикле мастер-классов «Из хобби в бизнес»

С 17 ноября в Мурманске для жителей и гостей столицы Кольского Заполярья пройдет цикл мастер-классов «Из хобби в бизнес», где действующие предприниматели помогут всем желающим освоить азы новой профессии и расскажут, как монетизировать своё хобби.

В рамках проекта запланированы 4 мастер-класса, посвящённые различным направлениям рукоделия и творчества, востребованным на рынке, освоив которые, участники смогут начать свое дело и получать доход от продажи хэнд-мейд изделий.

Обучение будет полезно физическим лицам, планирующим открыть своё дело на территории Мурманской области, а также начинающим и действующим предпринимателям.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, особенность проекта заключается не только в способе провести время и сделать сувенир на память, но и в прохождении полноценного обучающего мини-курса с теоретическим и практическим блоками.

Количество мест ограничено, участие бесплатное.

Расписание мастер-классов и регистрация по ссылке.

Мероприятие организуется Центром поддержки предпринимательства Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/