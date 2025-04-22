Северян приглашают принять участие в «Диктанте Победы»

25 апреля Мурманская область в седьмой раз присоединится к международной акции «Диктант Победы», которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году для участников откроют более 300 площадок по всему региону — в учреждениях культуры, образовательных организациях, воинских частях и общественных пространствах. Уникальной площадкой написания диктанта впервые станет Музейно-выставочный комплекс в Долине Славы, открытый по инициативе губернатора Андрея Чибиса в 2024 году.

Участникам предстоит ответить на 25 вопросов за 45 минут. Главными темами станут ключевые сражения Великой Отечественной войны, герои и культурное наследие военных лет. Кроме того, особое внимание будет уделено вкладу жителей Кольского Заполярья в общую Победу. Также организаторы включили в задания вопросы о специальной военной операции и событиях на Донбассе.

Подготовиться к диктанту можно с помощью специальных материалов на сайте акции: 14 видеоуроков, конспектов для повторения и пробных тестов. Все материалы одобрены Министерством просвещения РФ.

В 2024 году в акции участвовали более двух млн человек по всему миру. В этом году вопросы переведут на десять языков, а написать диктант можно будет не только очно, но и онлайн — например, в поездах или самолётах.

Присоединиться к акции могут все желающие независимо от возраста. Участие бесплатное, регистрация открыта на сайте: диктантпобеды.рф. Там же можно найти полный список площадок в Мурманской области.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, организаторами акции выступают партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы». Мероприятие направлено на повышение исторической грамотности, патриотическое воспитание молодежи и сохранение правдивой памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/