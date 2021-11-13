Северян приглашают принять участие в ежегодном Экодиктанте

Жителей Мурманской области приглашают принять участие в ежегодном Всероссийском экологическом диктанте – акция пройдет с 14 по 21 ноября. Региональный оператор Экодиктанта в Мурманской области – центр дополнительного образования «Лапландия».

Ответить на вопросы можно будет в формате онлайн на официальной площадке проекта. Кроме того, школьники региона примут участие в диктанте на офлайн-площадках, которые разместятся в образовательных учреждениях региона.

Экодиктант включает 25 вопросов по 12 тематикам: отходы, заповедные территории, вода, флора и фауна, воздух, Арктика, климат, Байкал, лес, устойчивое развитие, энергетика, зеленые финансы. Время прохождения теста – 45 минут.

Чтобы стать участником диктанта, необходимо зарегистрироваться на портале экодиктант.рус.

На портале акции также размещены обучающие видеоуроки и материалы, которые помогут подготовиться к диктанту.

Мероприятие традиционно приурочено к Всемирному дню рециклинга. Его организаторы – АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель», ФГБОУ ДО ФЦДО.