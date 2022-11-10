Северян приглашают принять участие в ежегодном Всероссийском экологическом диктанте

Ежегодный Всероссийский экологический диктант пройдёт в онлайн-формате с 11 по 27 ноября на портале экодиктант.рус. Мероприятие традиционно приурочено к Всемирному дню вторичной переработки, который отмечается 15 ноября. Присоединиться к акции приглашают и жителей Мурманской области.

Участником может стать любой желающий в возрасте от 12 лет. Для этого нужно перейти зарегистрироваться по ссылке.

В рамках диктанта организаторы разработали четыре экологические программы: для детей, подростков, взрослых и тех, чья профессия связана с экологией. По 25 вопросов для каждого и 45 минут для того, чтобы не только проверить уровень своей экологической грамотности, но и повысить уровень экокультуры. После диктанта участники и победители получат электронные сертификаты о прохождении в зависимости от набранных баллов.

Организаторами экодиктанта являются АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения России, Общероссийское движение «Ангел-ДетствоХранитель».

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, цель экодиктанта – повышение уровня экологической грамотности населения России, развитие экологического просвещения и экологического волонтерства, формирование экологической культуры, предупреждение экологических правонарушений и обеспечение экологической безопасности как приоритета национальной безопасности России. В 2021 году в онлайн-формате диктант написали более 3,4 миллиона человек по всему миру.

Экодиктант реализуется при поддержке руководства 85 субъектов Российской Федерации, а также 22 федеральных органов законодательной и исполнительной власти.

Фото: https://vk.com/wall-161780615_939?z=photo-161780615_457239473%2Falbum-161780615_00%2Frev