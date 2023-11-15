Северян приглашают принять участие в ежегодном Всероссийском экологическом диктанте

С 9 по 26 ноября в России и за рубежом проходит Всероссийский экологический диктант. Мероприятие традиционно приурочено к Всемирному дню вторичной переработки, который отмечается 15 ноября.

В «ЭкоДиктант-2023» будут включены вопросы о природе новых территорий, готовясь к ответам, на которые, вы узнаете множество интересных фактов про экологические особенности Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

2023 год для экодиктанта – юбилейный, пятый. На этот раз Всероссийский просветительский проект расширится, специалистами проектного офиса «Экодиктанта» разработаны вопросы для детей с особенностями развития, которые они смогут пройти вместе с родителями или опекунами.

Организаторы разработали пять экологических образовательных программ: для детей (до 12 лет), детей с особенностями развития (совместно с родителями/опекунами), подростков (от 12 до 18 лет), взрослых (старше 18 лет, не эколог) и тех, чья профессия связана с экологией (старше 18 лет, эколог). По 25 вопросов для каждого и 45 минут для того, чтобы не только проверить уровень своей экологической грамотности, но и повысить уровень своей экокультуры.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, для онлайн-участия нужно перейти на официальный сайт проекта экодиктант.рус и нажать кнопку «Зарегистрироваться для участия». Все участники мероприятия без исключения получат электронные сертификаты участников и победителей, в зависимости от набранных баллов.

Организаторами «Экодиктанта» являются АНО «Равноправие», ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения России, Общероссийское движение «Ангел-ДетствоХранитель».

Фото: https://gov-murman.ru