Северян приглашают принять участие в фестивале малых театральных форм

Стартовал приём заявок на II Фестиваль малых театральных форм «Action». Мероприятие организовано Центром современного искусства «21А», который функционирует на базе Мурманской областной научной библиотеки. Второй фестиваль посвящён Году культурного наследия народов России, его тема – «Назад к истокам». В прошлом году фестиваль проводился впервые и открыл новые имена на театральной карте Кольского полуострова.

На фестиваль могут быть представлены малые спектакли, этюды, миниатюры, скетчи, интермедии, репризы, монологи, отрывки из больших театральных форм, длительностью от 5 до 20 минут. Чтобы стать участником, нужно снять отрывок спектакля, этюд или миниатюру до 3 минут и выслать его вместе с заявкой до 25 марта на электронный адрес: csi@mgounb.ru

Как сообщает региональное Министерство культуры, ознакомиться с положением о фестивале и правилами подачи заявок можно на ресурсах областной научной библиотеки. Фестивальные мероприятия в этом году пройдут в Центре современного искусства «21А» 9 и 10 апреля.