Северян приглашают принять участие в фестивале «Мурманские пряники»

Для жителей и гостей столицы Заполярья пройдёт фестиваль «Мурманские пряники», который приурочен к Году семьи. Все желающие могут увидеть процесс изготовления пряников, народные традиции, обычаи и обряды, которые связаны с употреблением лакомства на Руси.

Также посетители смогут продегустировать и приобрести пряники, расписать сладкий подарок, услышать выступления творческих коллективов Заполярья, а также увидеть процесс создания пряничного арт-объекта.

Фестиваль «Мурманские пряники» – это возможность провести время с семьей и друзьями, насладиться вкусными угощениями и погрузиться в атмосферу праздника. (6+)

Фестиваль пройдёт 9 и 10 ноября с 10.00 до 17.00 в ТРК «Plazma», (г. Мурманск, ул. Рогозерская, 4).

Подробнее о фестивале.

Мероприятие организовано мурманской региональной общественной организацией семей с детьми «Семейный очаг» при содействии Центра поддержки предпринимательства Мурманской области и правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/