Северян приглашают принять участие в фестивале «Музеи открывают города» в Полярном

В Мурманской области пройдёт фестиваль «Музеи открывают города», который объединит учреждения культурной сферы российских закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Идею проведения фестиваля, предложенную Городским историко-краеведческим музеем Полярного, поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

С 28 по 30 октября сотрудники музеев ЗАТО будут обсуждать с коллегами профессиональные наработки и вызовы, знакомиться с тенденциями и определять возможности следования новым векторам в развитии музейного дела в условиях закрытых территорий. В программе мероприятия предусмотрена не только профессиональная часть, но и насыщенная развлекательная программа.

Церемония открытия фестиваля стартует 28 октября в 11.00 в Городском историко-краеведческом музее Полярного. В этот день начнёт свою работу дискуссия, посвящённая опыту взаимодействия музеев с местным сообществом. Столичные эксперты в области музейного дела и специалисты из ЗАТО регионов России обсудят историю и специфику места через призму музейной деятельности, а также профессиональную деятельность в контексте государственной политики, примут участие в мастер-классе «Посетительский опыт».

29 октября в 9.00 стартует сессия «Мультимедийные технологии в музейной деятельности», а в 10.00 – дискуссия «Музей и местное сообщество: опыт взаимодействия». С 12.00 до 19.00 будут работать интерактивные площадки. Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах по разным видам творчества: живописи, линогравюре, прикладном искусстве и не только. На музейных площадках участники фестиваля познакомятся со спецификой работы музеев разных регионов России: из Мурманской, Пензенской, Свердловской, Московской и Томской областей. Помимо творческих занятий, с помощью VR-очков можно будет совершить виртуальное путешествие в бронзовый век и прогуляться по залам виртуального музея. Северян ждут настольные игры и угощения в кафе «Совушка».

Завершится фестиваль 30 октября секционной лекцией «Цифровые спецпроекты в музее» и подведением итогов мероприятия.

Как сообщает региональное Министерство культуры, билеты все желающие могут купить в кассе музея или по ссылке. Для молодёжи от 18 до 22 лет доступна покупка по «Пушкинской карте». С афишей можно познакомится в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru