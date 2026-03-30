Северян приглашают принять участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд Мурманской области

В заполярной столице проведут фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд Мурманской области.

Мероприятие пройдёт на базе Легкоатлетического манежа 5 апреля. Стать частью фестиваля смогут команды, состоящие из трёх поколений одной семьи, чтобы продемонстрировать силу единства, спортивный дух и преданность здоровому образу жизни.

В состав команды должны войти: ребёнок (мальчик или девочка) в возрасте 8-11 лет, представляющий вторую или третью ступень комплекса ГТО; родители (мать и отец, либо законные представители ребёнка) в возрастной категории 25-49 лет, соответствующие девятой – тринадцатой ступеням комплекса ГТО; и представитель старшего поколения – бабушка или дедушка в возрасте 50-69 лет, относящиеся к четырнадцатой – семнадцатой ступеням комплекса ГТО.

Победители и призёры будут награждены медалями, грамотами и сувенирной продукцией.

Справочную информацию можно получить у начальника отдела «Центра тестирования ГТО» Трефиловой Ольги Васильевны по телефонам: 56-75-05, 8-952-293-22-31.

