Северян приглашают принять участие в I Всероссийском конкурсе «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами»

Открыт приём работ на всероссийский патриотический конкурс «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами». Принять участие в конкурсе приглашают жителей Мурманской области.

Конкурс «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами» – патриотический проект, направленный на популяризацию исторического вклада адмирала Фёдора Ушакова в развитие Отечества.

Для участия в конкурсе необходимо изучить историю жизни адмирала Фёдора Ушакова, выбрать наиболее интересные факты из его биографии, события и памятные места, связанные с его деятельностью, и рассказать об этом в своей работе.

Конкурс проводится в трех возрастных группах – от 7 лет и старше.

Номинации конкурса: «Адмирал Ушаков моими глазами в красках» (рисунок-презентация); «Адмирал Ушаков моими глазами в кадрах» (видеоролик); «Адмирал Ушаков моими глазами в стихах» (стихотворение).

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, заявки на участие принимаются до 20 декабря на сайте конкурса. Подробнее – в положении.

Организатор конкурса – АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодёжи» при поддержке Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

Фото: https://gov-murman.ru