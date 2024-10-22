Северян приглашают принять участие в конкурсе «Арктика и я»

Международный гуманитарно-просветительский центр «Полюса Земли» МОО «Ассоциация полярников» приглашает школьников из арктических регионов принять участие в федеральном конкурсе «Арктика и я». Все конкурсные работы будут посвящены теме «Арктическая семья».

По традиции, конкурс пройдёт в трёх номинациях. От учащихся 1-4 классов организаторы ждут художественные работы. Задание для учащихся 5-9 классов – написать эссе, где предлагается порассуждать на тему особенностей арктической семьи, её отличительных традиций, семейных ценностей КМНС, семейных профессиональных династий и т.д. Учащимся 10-11 классов данные идеи предлагается выразить в формате видеоролика.

Конкурсные работы принимаются на электронную почту konkurs@aspolrf.ru до 22 ноября. Конкурс пройдёт на двух уровнях – региональном и федеральном. Все поступившие работы оценит оргкомитет, сформированный из представителей МОО «Ассоциация полярников» и органов власти субъектов РФ. Будут отобраны лучшие рисунки, эссе и видеоролики от каждого региона-участника.

Работы, занявшие 1 место на региональном уровне, примут участие в открытом голосовании в социальных сетях для определения победителей федерального уровня в каждой из номинаций.

С подробными требованиями к конкурсным работам можно ознакомиться на странице конкурса «Арктика и я».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, впервые конкурс творческих работ на арктическую тематику был организован АСПОЛ в 2022 году с целью популяризации арктической повестки среди подрастающего поколения. Среди задач мероприятия – просвещение, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, популяризация востребованных в Арктике профессий, содействие патриотическому воспитанию молодёжи и другое.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/