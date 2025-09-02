Северян приглашают принять участие в конкурсе «Это у нас семейное»

В рамках второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное» открылось финальное тематическое задание — «Семейное древо». Дистанционный этап продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России. Семьи, набравшие наибольшее количество баллов, выйдут в полуфинал проекта.

Главные призы сезона — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей, и семейные путешествия для финалистов.

Чтобы присоединиться к конкурсу, необходимо до 14 сентября зарегистрировать семейную команду на сайте этосемейное.рф. Команда должна состоять из четырёх и более человек, представляющих три и более поколений семьи. В составе обязательно должен быть участник в возрасте от 5 до 17 лет включительно на момент окончания регистрации.

Конкурс «Это у нас семейное» — самый народный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», уникальная площадка для сближения семей и сохранения традиций.

В прошлом году в заявочной кампании приняли участие 587250 человек из всех регионов Россия вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. 300 семей – финалистов конкурса стали обладателями путевок на семейные путешествия по стране от программы «Росмолодёжи» «Больше, чем путешествие».

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, одни победителей конкурса «Это у нас семейное» – семья Ковалевских из Мурманской области. Ковалевские получили 5-миллионный сертификат на улучшение жилищных условий и путешествие на Байкал.

Фото (сайт проекта этосемейное.рф): https://gov-murman.ru/info/news/552603/#&gid=1&pid=1