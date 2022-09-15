Северян приглашают принять участие в конкурсе «Лига лекторов»

Масштабный конкурс Российского общества «Знание», в котором любой желающий может попробовать себя в качестве лектора, принимает заявки на участие в третьем сезоне.

Свои силы могут попробовать заполярные просветители, работающие в сферах экологии и благотворительности, социально-гуманитарных и естественных наук, бизнеса, технологий, медиа и маркетинга, спорта и ЗОЖ, культуры и искусства.

Евгения Бурнашова из Гаджиево за победу в предыдущем сезоне «Лиги лекторов» получила в награду путешествие на Сахалин и Курильские острова. В финале конкурса наша землячка выступала перед студентами Московского государственного технического университета имени Баумана. Основная тема ее лекций – привлечение людей на Север.

«Лига лекторов» стала для меня шагом в новую интересную жизнь, где много возможностей и перспектив. Это новые места, друзья, коллеги и знакомые. Это наш общий новый мир. Присоединяйтесь к семье легионеров «Знания»! – призвала Евгения Бурнашова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, финалисты и победители третьего сезона получат звания «Лектор «Знания» и возможность выступать на лучших площадках страны. 50 победителей могут рассчитывать на 500 тысяч рублей на поддержку, развитие и продвижение своего просветительского контента. Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте.