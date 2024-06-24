Северян приглашают принять участие в конкурсе «Лучший промышленный дизайн России»

Минпромторгом России совместно с правительством Москвы при поддержке Министерства культуры РФ запущен второй сезон премии «Лучший промышленный дизайн России». Принять участие в конкурсе могут дизайнеры, художники, инженеры, архитекторы, а также дизайн-студии, мастерские и промышленные предприятия, зарегистрированные на территории Российской Федерации.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, цель конкурса – поддержка и популяризация промышленного дизайна, а также выявление творческих достижений промпредприятий страны и привлечение внимания к отечественной визуальной культуре.

Приём заявок завершится 12 июля 2024 года.

Актуальная информация по участию в премии представлена на сайте: https://redesign.otkroimosprom.ru/

Фото: https://gov-murman.ru