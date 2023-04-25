Северян приглашают принять участие в конкурсе на лучшую публикацию «В Кандалакше отдыхать!»

Субъекты малого предпринимательства в сфере туризма (туроператоры, гостиницы, турфирмы, гиды, экскурсоводы), а также северяне старше 18 лет приглашаются к участию в конкурсе публикаций о туристическом потенциале Кандалакши.

«Цель конкурса – привлечь малый бизнес, жителей и туристов к популяризации туристического потенциала юга Кольского полуострова, сформировать и закрепить имидж Кандалакшского района, как территории для комфортного отдыха», – отметил Ярослав Шалагин, глава администрации Кандалакшского района.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Кандалакша заповедная» (партнёр конкурса – музей природы Кандалакшского заповедника); «Кандалакша поморская» (партнёр конкурса – музей истории города Кандалакша); «Кандалакша активная» (партнёр конкурса – туристический комплекс «Причал №11»).

Для участия в конкурсе необходимо с 24 апреля по 15 июня разместить в социальной сети «ВКонтакте» авторский пост о туристских ресурсах Кандалакшского района с хэштегом #в_кандалакше_отдыхать, и закрепить этот пост на стене минимум до 28 июня. К посту можно добавить свою авторскую фотографию/фотографии или видео.

Победители в каждой номинации будут награждены сертификатами от партнеров конкурса.

Как сообщает региональный комитет по туризму, кроме того, учреждён специальный приз – сертификат на проживание (до 4 человек) в доме на вершине Волосяной горы с видом на залив Белого моря.

Организатор конкурса – администрация Кандалакшского района.

Приём заявок осуществляется с 24 апреля по 15 июня 2023 года. Награждение победителей состоится 2 июля на мероприятии, посвященном Дню города Кандалакша.

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