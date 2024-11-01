Северян приглашают принять участие в конкурсе на получение детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»

Продолжается приём заявок на V Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого». Свои творческие работы в сфере защиты природы и сохранения окружающей среды могут прислать жители Мурманской области.

Премия вручается за интересные идеи, инициативы и выдающиеся проекты, посвящённые сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры среди населения.

Приём заявок осуществляется до 1 апреля 2025 года на сайте экологияделокаждого.рф.

В пятом сезоне проекта 10 индивидуальных номинаций: «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «Поколение будущего», «Экотуризм», «Экопросвещение», «Экология души» «Экорисунок», «Экофокус», а также две командные номинации – «Экосемья» и «Экосоюз».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, премия учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования с целью экологического просвещения и проводится в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В IV сезоне премии приняли участие десятки тысяч детей и взрослых из 78 стран. Победители, призёры и участники премии получают дополнительные баллы при поступлении в российские вузы, возможность бесплатного обучения, а также ценные призы и путёвки на море.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/