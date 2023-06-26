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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.23 17:30

Северян приглашают принять участие в конкурсе на соискание молодёжной премии «Надежда России»

Объявлен конкурс на соискание молодёжной премии в области науки и техники «Надежда России». Принять в нём участие приглашают жителей Мурманской области.

На конкурс представляются работы, результаты которых внедрены в производство либо апробированы на практике, что должно подтверждаться соответствующими документами (актами, заключениями специалистов), а также опубликованы в специализированных изданиях или обнародованы иным способом.

Возраст лица, выдвигаемого на соискание премии «Надежда России», не должен превышать 35 лет на дату его выдвижения. Данное требование распространяется как на индивидуально представляемых, так и на участников творческих коллективов. 

Представления на соискание премии и материалы к ним необходимо подать до 15 октября 2023 года.

Подробнее – в положении о премии.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, молодёжная премия Российского Союза научных и инженерных общественных объединений «Надежда России» в области науки и техники является высшим признанием со стороны научно-технической общественности страны.

Премия присуждается гражданам РФ за высокие достижения по приоритетам научно-технологического развития России по определенным конкурсным направлениям и представляет собой памятную медаль лауреата, диплом лауреата и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей – индивидуальному победителю конкурса и 150 тысяч рублей – творческому коллективу победителей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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