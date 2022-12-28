Северян приглашают принять участие в конкурсе «Окно в Новый год»

В преддверии главного семейного праздника правительство Мурманской области объявило традиционный творческий конкурс «Окно в Новый год».

Годом ранее творческое состязание прошло с большим успехом: участниками стали около 1000 человек. В этом году вновь будет выбрано 250 победителей, которых наградят памятными подарками.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, по условиям конкурса необходимо оригинально украсить окно или балкон в своей квартире или доме, а затем выложить фото в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #окновновыйгод2023, #насевережить, #насеверекрасиво. Для участия необходимо также заполнить онлайн-заявку.

Подробную информацию о конкурсе можно найти по ссылке.

Конкурс продлится до 15 января. В основной этап пройдут 500 работ, собравших больше всего «лайков». Победителей выберут по итогам онлайн-голосования: оно будет организовано на странице оператора конкурса по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru