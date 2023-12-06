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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.23 17:30

Северян приглашают принять участие в конкурсе «Окно в Новый год»

В Мурманской области продолжается конкурс «Окно в Новый год». Принять в нём участие могут все желающие.

Конкурс проводится уже в четвёртый раз правительством Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

«Отмечу, что за несколько лет конкурс стал не просто творческим состязанием, а скорее неким символ единения семей, поколений, средством самовыражения. А наши города и посёлки погружаются в сказочную атмосферу Нового года. Традиционно в конкурсе могут принять участие от самых маленьких северян до жителей почтенного возраста. Это могут быть как индивидуальные работы, так и семейное или коллективное творчество: традиционно активное участие принимают детские сады, школы и учреждения социальной направленности», – подчеркнула заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

В этом году правила конкурса не изменились. Для участия необходимо красиво, креативно украсить окно, витраж или балкон, добавив обязательные элементы, запечатлеть работу на фото и выложить её у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте», добавив три хэштега: #окновновыйгод2024, #НаСевереЖить и #насеверекрасиво.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, работа будет добавлена в специальный альбом группы, где победителей выберут путём народного голосования – по количеству набранных «лайков». Приём заявок проводится до 15 января. Победители конкурса получат подарки.

Подробная информация о конкурсе «Окно в Новый год 2024», положение и правила участия размещены в официальной группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

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