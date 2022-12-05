Северян приглашают принять участие в масштабном проекте «Мост памяти»

В рамках празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в «Сталинградской битве» творческий коллектив Центра реализации культурных проектов «Связь времён» из Волгоградской области под руководством Героя Труда РФ, Народного артиста СССР Юрия Башмета и при поддержке Президентского фонда разработал масштабный историко-патриотический проект «Мост памяти».

Художественная концепция проекта предполагает создание аудиовизуальных произведений искусства и их показ на зданиях, сооружениях расположенные в разных частях Волгограда от Мамаева кургана до Аллеи Героев и Центральной набережной Волгограда, образуя символический «Мост Памяти», с использованием современных технологий и технических средств аудиовизуального искусства, установленных арт-объектов для выразительного художественного повествования о мужестве, героизме защитников Сталинграда, характере и чувствах людей Советского Союза.

В связи с этим объявлен старт акции по сбору фотографий участников Сталинградской битвы, которые будут размещены на больших светодиодных экранах на Аллее Героев в городе-герое Волгограде.

Фотографии и документы можно загрузить на официальный сайт Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» https://www.polkrf.ru/ с пометкой «Участник Сталинградской битвы», или на адрес электронной почты: geroi-stalingrada@mail.ru

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263818%2Falbum-139605315_00%2Frev