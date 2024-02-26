Северян приглашают принять участие в мероприятиях форума «Многодетная Россия»

Объединение многодетных семей России совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализует всероссийский проект «Многодетная семья». В этом году семьи Мурманской области смогут присоединиться к проекту и стать участниками форума многодетных семей.

Так, с февраля по июнь в рамках форума «Многодетная Россия» будет проходить цикл мероприятий и акций для семей со всех уголков страны.

В феврале стартовала акция «Семь добрых слов». Акция призвана объединить детей и взрослых вокруг идеи продвижения добра и семейных традиций. Для участия нужно придумать семь слов на темы семьи, добра, общечеловеческих ценностей и оставить их на сайте проекта. Лучшие варианты попадут в «Облако добра», а вслух их зачитают российские кинозвезды.

Также начался прием заявок на конкурс социальных проектов «В кругу семьи».

Главное условие – заявленный проект должен быть направлен на объединение многодетных семей в регионах страны. Конкурс проводится среди социально-ориентированных организаций, учреждений и НКО. Победители конкурса представят свои практики на всероссийском уровне.

Ещё одно мероприятие – конкурс фотографий «Детство — это маленькая жизнь». Подать конкурсные работы могут не только многодетные семьи, но и общественные семейные объединения.

Заявки на конкурсы фотографий и социальных проектов принимаются онлайн с февраля по апрель, а победители будут представлены на форуме в Москве.

В мае состоится конференция «Многодетность – богатство нации!». Мероприятие будет посвящено обмену опытом в реализации социально значимых инициатив и проектов среди семейных общественных объединений и многодетных семей.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, самые активные участники конкурсов и акций получат специальное приглашение на финальное торжественное мероприятие форума, которое состоится в июне в Москве. Главное событие объединит порядка 1000 многодетных семей и более 80 общественных объединений многодетных семей со всех регионов страны.

Подробная информация и формы заявки для участия – по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru