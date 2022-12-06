Северян приглашают принять участие в мероприятиях к Международному дню борьбы с коррупцией

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. В Мурманской области состоится ряд мероприятий, приуроченных к дате. Северян приглашают принять участие.

С 9 по 11 декабря состоится Всероссийский антикоррупционный диктант. Его можно написать онлайн по ссылке https://антикорр-диктант.рф/ , а также офлайн на площадке Мурманского филиала РАНХиГС (г. Мурманск, ул. Володарского, 13). Начало в 11.00.

Также стартовал онлайн-челлендж «Разорви сеть коррупции!» - до 9 декабря участников просят записать короткое антикоррупционное видео (не более 1 минуты), или написать сообщение (пост) антикоррупционной тематики и размести на страницах в социальных сетях с хэштегом #севербезкоррупции. Профиль страницы должен быть открытым для просмотра.

Лучшие получат сертификаты и памятные призы от Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru