Северян приглашают принять участие в Международной акции «Сад Памяти»

В 2024 году Международная акция «Сад Памяти» проходит в пятый раз во всех субъектах страны. Основная цель проекта заключается в посадке 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

За время реализации акции в ней приняли участие более 5,5 млн человек, высажено свыше 100 млн деревьев в России и в зарубежных странах.

На территории Мурманской области в 2023 году было высажено более 13 тысяч деревьев. «Сады Памяти» появились практически в каждом муниципальном образовании региона.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, в этом году ввиду климатических особенностей региона проведение посадок запланировано с третьей декады мая.

Приглашаем жителей и гостей Мурманской области принять участие в акции. Ознакомиться с датами проведения мероприятий в регионе можно здесь или по телефонам: 48-68-04, +7-963-360-60-66, адресу электронной почты: khafizovana@gov-murman.ru.

Фото: https://gov-murman.ru