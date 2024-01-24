Северян приглашают принять участие в народном голосовании за героев Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь»

Уникальная Международная премия «Мой ласковый и нужный зверь» в этом году проводится уже в пятый раз. В рамках премии награждаются животные, совершившие по-настоящему человеческие поступки, а также зоозащитники, проявившие благородство и самоотверженность ради спасения животных.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году на премию претендуют номинанты из десяти стран дальнего и ближнего зарубежья. Наибольшее количество кандидатов представлено регионами нашей страны – от Калининграда до Магадана.

Помимо жюри лауреатов премии выбирают интернет-пользователи в рамках народного голосования, которое стартует 22-го января 2024 года на сайте проекта.

Фото: https://gov-murman.ru