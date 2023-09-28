Северян приглашают принять участие в новом проекте Бессмертного полка России «Наследники блокадного Ленинграда»

Бессмертный полк России начал новый проект, посвящённый 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Принять в нём участие приглашают жителей Мурманской области.

Проект призван увековечить подвиг защитников города и тружеников тыла, которые выдержали почти 900 дней осады, не сдались, выстояли, победив голод и ежедневные обстрелы.

В рамках проекта проводится два конкурса: всероссийский конкурс «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен» и всероссийский конкурс народных сценариев, посвященных 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

В конкурсе «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен» могут принять участие дети и подростки от 10 до 18 лет. Они приглашаются поделиться своим творчеством, посвящённым блокадному Ленинграду, а также рассказать истории своих родных и близких, чей жизненный путь был связан с осажденным городом. На конкурс принимаются видеоролики, видеозаписи выразительного чтения стихов/прозы известных авторов или авторских сочинений, посвященных жизни в блокадном Ленинграде, эссе, рисунки, открытки и плакаты на тему «Блокадный Ленинград», в том числе плакаты с названием «От героев-защитников Ленинграда – к героям-защитникам Донбасса». Заявку можно подать до 8 ноября.

Второй конкурс проводится для людей старше 18 лет и позволит проявить свои творческие способности, поделиться своим уникальным видением о событиях тех дней и создать образовательный контент. Участникам предлагается написать сценарий (пьесу), лучший из них будет поставлен известным театральным режиссером с участием молодых актеров, учеников и выпускников творческих вузов. Также принимаются сценарии для проведения школьного урока, посвященного блокадному Ленинграду. Заявки на конкурс будут приниматься до 20 октября.

Подробнее о конкурсах – в положениях.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, заявки участников будет оценивать экспертное жюри, в составе которого Сопредседатели Центрального штаба Бессмертного полка России Сергей Макаров и Елена Цунаева, а также известные артисты театра и кино, заслуженные педагоги России и победители конкурса «Учитель года».

Итоги проекта будут подведены на форуме патриотических инициатив «Молчаливый подвиг блокадного Ленинграда», приуроченном к 80-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда, который пройдет в Санкт-Петербурге. Там на торжественной церемонии награждения победителей конкурса, состоится премьерный показ спектакля, поставленного по пьесе, которую жюри признает лучшей. Видеоверсия постановки будет отправлена в регионы России для показа на мероприятиях патриотической направленности. Также в рамках форума автор лучшего сценария школьного урока проведет онлайн-урок для школьников всей страны.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: https://gov-murman.ru