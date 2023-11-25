Северян приглашают принять участие в общероссийской акции «Тотальный тест «Доступная среда»

С 1 по 10 декабря каждый житель России сможет проверить свои знания по вопросам ситуационной помощи, этики общения и создания доступной среды для людей с инвалидностью в рамках Общероссийской акции «Тотальный тест «Доступная среда».

Акция приурочена к Международному дню инвалидов и направлена на привлечение внимания россиян к правам и потребностям людей с инвалидностью.

Тестирование традиционно проводится в онлайн-формате. Ссылка на подключение к трансляции и прохождению теста будет представлена на официальном сайте мероприятия. Принять участие можно с любого персонального устройства, имеющего доступ в Интернет. Предварительная регистрация продлится до 1 декабря на сайте акции: www.total-test.ru.

По результатам «Тотального теста «Доступная среда» будет сформирован рейтинг по уровню вовлеченности субъектов России в мероприятия по созданию условий доступности социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и знаний по вопросам инклюзии и организации доступной среды российских регионов.

Пройти тестирование можно будет с 1 по 10 декабря 2023 года в любое удобное время на сайте акции: www.total-test.ru.