Северян приглашают принять участие в онлайн-конкурсах «Народный тренер» и «Народная команда»

На портале «Наш Север» стартовала регистрация участников онлайн-конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда». Заявки на участие принимаются до 31 марта.

В конкурсах может принять участие любой житель Мурманской области в соответствии с требованиями. К ним относятся: возраст – старше 18 лет, организация массовой общественной физкультурной работы среди различных категорий населения на безвозмездной основе отдельно от основной профессиональной деятельности, для команд – это игровые виды спорта (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол и другие), организация соревновательной деятельности на объектах спорта Мурманской области собственными силами.

Каждый участник может принять участие только в одной номинации.

Как сообщает региональное Министерство спорта, для участия в конкурсах необходимо зарегистрироваться на портале https://nashsever51.ru/, создать личный кабинет, заполнить анкету, приложив фотографии, и далее размещать информацию о проводимых мероприятиях и отчетах о тренировках с фото- и видеоматериалами до 15 октября включительно.

С 20 ноября по 3 декабря на портале «Наш Север» начнётся открытое голосование, в рамках которого каждый желающий сможет увидеть портфолио участников, поддержать понравившегося тренера или команду. Победители будут определены по результатам голосования. Торжественное награждение победителей и призеров состоится в декабре. Призовой фонд в 2023 году составит 900 тысяч рублей. Так, победитель конкурса «Народный тренер» получит денежный сертификат на 150 тысяч рублей, а самая популярная «Народная команда» – 200 тысяч рублей.

Конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда» проводятся в Мурманской области с 2021 года. Они уже показали, как много в Кольском Заполярье активных и неравнодушных к спорту людей, которые своими силами и энтузиазмом приобщают северян к активному здоровому образу жизни.