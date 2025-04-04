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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.25 17:00

Северян приглашают принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»

С 4 апреля 2025 года в Мурманской области стартует региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Заявки принимаются по десяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций», «Семья защитника Отечества», «Приёмная семья», «Лучшая творческая семья», «Спортивная семья», специальная номинация «Отец года».

Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации, проживающие на территории Мурманской области и состоящие в зарегистрированном браке, воспитывающие (или воспитавшие) детей. В специальной номинации «Отец года» участниками могут быть отцы, являющиеся вдовцами или находящиеся в разводе, воспитывающими или воспитавшими детей.

В номинации «Золотая семья» могут принять участие семьи, супруги в которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 23 апреля, прикрепив следующие документы:
– заявка на участие в конкурсе;
– анкету семьи с указанием особых достижений членов семьи (фотографии, копии полученных дипломов, грамот, видеоматериалы, отзывы педагогов, воспитателей);
– согласие на обработку персональных данных;
– согласие на распространение персональных данных;
– письменный рассказ об истории семьи и описание традиций (не более 3 листов формата А4, шрифт Times New Roman 14), который должен содержать следующие сведения: семейный стаж, период проживания в Мурманской области, история знакомства родителей, место работы (вид деятельности) родителей, участие в общественной жизни, увлечения семьи, организация досуга в семье, система воспитания детей в семье и их достижения, распределение ролей в ведении домашнего хозяйства, побудительный мотив участия в конкурсе, документальные источники об истории семьи (при наличии), сведения о наградах и достижениях членов семьи.

Второй этап (отборочный) пройдет с 24 апреля по 15 мая, где комиссии в муниципалитетах определят одного победителя по каждой номинации.

С 16 по 23 мая оргкомитет конкурса определит победителей по каждой номинации. Победители регионального этапа примут участие во Всероссийском этапе конкурса «Семья года». Подать заявку можно до 23 апреля в любом удобном отделе Центра социальной поддержки населения Мурманской области.

Адреса отделов Центра социальной поддержки населения Мурманской области размещены по ссылке.

Информация о проведении регионального этапа, а также формы документов для подачи заявки размещены на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области в разделе «Направления деятельности».

 

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

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