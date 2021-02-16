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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.21 11:30

Северян приглашают принять участие в региональном конкурсе детского рисунка по охране труда

Министерство труда и социального развития Мурманской области проводит региональный конкурс детского рисунка по охране труда. В мероприятии могут принять участие дети в возрасте до 16 лет.

Конкурс проводится для формирования у подрастающего поколения культуры безопасности, внимательного отношения к сохранению жизни и здоровья в период образовательной и трудовой деятельности.

Заявки и конкурсные работы принимаются до 26 марта 2021 года в трёх номинациях: «Безопасный труд глазами детей» – рисунки обучающихся, которые могут отображать различные профессии и специальности в процессе выполнения работы с соблюдением мер безопасности, охраны труда, применением спецодежды и других средств защиты и др.; «Шаг в будущее» – рисунки о соблюдении мер безопасности, охраны труда в период образовательного процесса (на переменах, уроках, занятиях спортом и др.); «Охрана труда в знаках и символах» – знак, символ, логотип, эмблема, оригинальный персонаж, герб, вымпел, отражающие понятия «безопасность труда», «охрана труда».

Конкурс проходит по двум возрастным группам: от 7 до 9 лет (включительно) и от 10 до 15 лет (включительно). Участие – бесплатное.

Конкурсным жюри определяется один победитель и два призёра по каждой номинации.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития,  в 2020 году в региональном конкурсе детского рисунка по охране труда приняли участие более 250 человек. Из них 12 удостоены званий победителей и призёров, а также награждены ценными подарками от спонсоров.

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