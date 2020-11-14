Северян приглашают принять участие в региональном шахматном онлайн-турнире «Arctic chess»

Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области приглашает всех желающих, достигших возраста шести лет и проживающих на территории региона, принять участие в онлайн-турнире «Arctic chess» на интернет-портале «Шахматная планета». Мероприятие пройдёт с 29 ноября по 12 декабря.

Подать заявку можно с 13 по 28 ноября через регистрационную форму. Жеребьёвка участников состоится автоматически.

Победителей и призёров турнира наградят подарочными сертификатами на спортивные товары. Также все участники соревнований получат диплом в электронном виде.