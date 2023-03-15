Северян приглашают принять участие в самой массовой онлайн-игре о событиях Великой Отечественной войны

«Волонтёры Победы» и организационный комитет «Наша Победа» в преддверии Международной акции «Диктант Победы» проведут Всероссийскую историческую интеллектуальную игру «1 418». Игра будет посвящена событиям Великой Отечественной войны и поможет школьникам и студентам в интерактивном формате погрузиться в историю.

«1418» – онлайн-игра для учащихся образовательных учреждений России в возрасте от 14 до 18 лет. Сыграть и проявить себя может целая команда от 3 до 10 человек. Мероприятие объединит в себе различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен Великой Отечественной войны. Помимо общих вопросов, посвященных ключевым событиям 1941-1945 годов, участникам будут предложены задания, связанные с юбилейными событиями войны: Блокадой Ленинграда, битвой за Кавказ, Сталинградской битвой, Курской битвой, Освобождением Донбасса, созданием Приморской группы войск и обороной Заполярья.

Отметим, историческая экспертиза всех вводных игры осуществляется специалистами Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Основными целями и задачами мероприятия является воспитание чувства гордости за подвиги предков и изучение истории среди молодёжи в досуговой форме.

В 2022 году Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418» вошла в Книгу Рекордов России как самая массовая. В ней приняло участие 32744 человек.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году игра «1418» пройдёт 5 апреля. Время игры для каждого федерального округа России будет своим. Узнать подробности о проведении и зарегистрироваться на неё можно на сайте игра-1418.рф.

Все участники получат подтверждающий документ – сертификат, командам-победителям в каждом федеральном округе организаторы вручат дипломы и ценные призы.

Фото: https://gov-murman.ru