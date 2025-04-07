Северян приглашают принять участие в весенней акции по сбору батареек

Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области организуется весенняя акция в рамках школьного проекта по сдаче батареек.

Батарейки будут собираться учащимися образовательных учебных заведений, подтвердивших в текущем году своё участие в акции. К сбору также могу присоединиться любые другие образовательные организации (дошкольные, общеобразовательные, профессиональные и высшего образования).

Акция продлится по 30 апреля.

Напоминаем, что в образовательных учебных заведениях сбор батареек осуществляется исключительно учащимися.

Для граждан, желающих сдать батарейки, установлены специальные контейнеры в магазинах и учреждениях по адресам, указанным на сайте регионального Минприроды.

Такие мероприятия проводятся министерством на постоянной основе с осени 2020 года. За период проведения акций около 20 тонн батареек направлены на утилизацию на завод ООО «Национальная экологическая компания» в г. Ярославль.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/