Северян приглашают принять участие в VI Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений

VI Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений призван выявить интересные и перспективные инициативы для дальнейшей поддержки и тиражирования лучших практик, направленных на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, органы государственной власти, бюджетные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации. До 15 октября они могут направить в конкурсную комиссию свои проекты в одну из пяти номинаций:

- лучшие проекты СО НКО и инициативных групп в сфере гармонизации межнациональных отношений;

- лучшие проекты СО НКО и инициативных групп, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации;

- лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений;

- лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей;

- лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений;

- лучшие практики в сфере народной дипломатии.

Авторы лучших работ будут приглашены для участия и презентации своих проектов на V Общероссийскую конференцию «Устойчивое развитие этнокультурного сектора».

Организаторами конкурса предусмотрены дополнительные бонусы:

- для подавшихся до 31 августа 2023 г. — эксклюзивная рабочая встреча по обмену секретами проектного мастерства;

- для всех участников — 3 вебинара по информационной открытости организаций и их проектов, по продвижению проектов этнокультурного сектора, а также внутренней логике заявки и составлению бюджета.

Кроме того, участники VI Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений получают возможность получить:

- консультации от ведущих экспертов, новые знания и опыт по социальному проектированию;

- новые полезные связи для дальнейшей успешной деятельности и продвижения вашего проекта;

- медиапродвижение, повышение узнаваемости и привлекательности вашего проекта/организации;

- общественное признание, сертификат участника или финалиста конкурса и диплом победителя.

Для победителей — публикация ваших проектов в итоговом методическом сборнике и освещение в передачах Первого Российского Национального канала.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, заявку на конкурс можно заполнить на официальной странице проекта, где можно найти всю актуальную информацию о конкурсе.

Отметим, что конкурс проводится АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений», ООО «Ассамблея народов России» в партнёрстве с Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и ООД «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум), при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции.

Контакты: Аделина Игоревна Бурова, координатор конкурса, телефон +7(987) 986-14-07, e-mail: konkurs-vklp@yandex.ru; ierrc2017@yandex.ru.