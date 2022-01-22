Северян приглашают принять участие в заочном конкурсе фестиваля авторской песни «Гринландия»

Северян приглашают принять участие в заочном конкурсе всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» имени И.Д. Кобзона. В этом году темой конкурса стала строчка из песни певца и композитора Сергея Трофимова (Трофима) «А я живу в России!».

В этом году конкурс проводится в 2 этапа. 1-й этап проходит до 30 апреля 2022 года включительно и предполагает сбор заявок и выбор дипломантов месяца.

С 1 по 31 мая 2022 года пройдёт 2-й этап – выбор лауреатов, интернет-голосование, подведение итогов конкурса. Лауреаты получат дипломы и денежные призы. Также в ходе народного голосования будет определен «Народный победитель».

Стать участниками конкурса могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты, исполнители, дуэты, ансамбли и хоры. Также предусмотрены специальные номинации: «Видеоклип»; «Лучшее исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона».

Заявки принимают по электронной почте grinlandia-kirov@mail.ru и в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Положение опубликовано на официальном сайте по ссылке.

Фото: https://vk.com/grinlandia_fest?z=photo-193984706_457242080%2Falbum-193984706_00%2Frev