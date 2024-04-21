Северян приглашают принять участие в заседании коллегии Министерства труда и социального развития Мурманской области

23 апреля состоится заседание коллегии регионального Министерства труда и социального развития. В повестку вынесено три основных вопроса.

Так, начальник отдела методологического сопровождения, контроля оказания услуг, улучшения качества клиентского опыта Центра занятости населения Мурманской области Анастасия Щеулова расскажет о результатах внедрения системы управления качеством клиентского опыта в службе занятости региона. Директор Центра социальной поддержки населения города Мурманска Вера Ольнева представит доклад о принципах клиентоцентричности в работе центров социальной поддержки. Директор Кандалакшского комплексного центра социального обслуживания Людмила Павлова расскажет о перспективах развития клиентоориентированного подхода в сфере социального обслуживания населения.

Жители Мурманской области, которые хотят принять участие в заседании коллегии министерства (максимум три человека), должны отправить заявку на участие на электронную почту: mintrudsoc@gov-murman.ru или обычной почтой в адрес министерства не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения коллегии. Заявка должна быть оформлена согласно приложению № 3 к Положению о коллегии, которое размещено на официальном сайте ведомства по ссылке.

Как уточняет Министерство труда и социального развития Мурманской области, чтобы принять участие в заседании коллегии, помимо одобренной заявки, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Заседание коллегии пройдёт с 11.00 до 13.00 в Центре управления регионом по адресу: Мурманск, улица Софьи Перовской, 5, первый этаж (зал «Цифра»).

Фото: https://gov-murman.ru