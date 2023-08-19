Северян приглашают принять участие во II Международном конкурсе «Лидер народной дипломатии».

Конкурс проводится Ассамблеей народов России с целью развития положительного потенциала партнерства, обмена лучшими практиками в сфере народной дипломатии, способствующими укреплению доверия, дружбы и сотрудничества между народами.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, в конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные граждане ― представители неправительственных организаций (НПО), интернет-сообществ, реализующие проекты в сфере народной дипломатии, чья деятельность не противоречит российскому законодательству, в возрасте от 18 лет, имеющие опыт реализации проектов в сфере народной дипломатии в качестве лидера не менее двух лет.

Лидеры НПО, реализующие проекты в сфере народной дипломатии, не должны являться государственными и муниципальными служащими.

Приём заявок осуществляется до 10 сентября на сайте конкурса.

Фото: https://gov-murman.ru