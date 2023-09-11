Северян приглашают принять участие во всероссийском форуме «Социальные практики добрососедства»

С 25 по 28 октября в Санкт-Петербурге состоится II Всероссийский форум «Социальные практики добрососедства». Жителей Мурманской области приглашают принять в нём участие. Форум направлен на создание механизма постоянного и системного взаимодействия между активными гражданами и муниципальными органами власти в решении актуальных задач территориального общественного самоуправления.

К участию в форуме приглашают физических и юридических лиц, заинтересованных в развитии добрососедских отношений на локальных территориях муниципальных образований.

Мероприятие пройдёт с 25 по 28 октября 2023 года в Санкт-Петербурге. Регистрация открыта до 1 октября 2023 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа форума включает в себя пленарные заседания, стратегические сессии, экспертные и дискуссионные площадки, обучающие мастер-классы и другое.

Организаторы форума – Институт развития местных сообществ и общероссийский проект «Добрые соседи».

Подробнее на официальном сайте форума.





Фото: https://gov-murman.ru