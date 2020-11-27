Северян приглашают принять участие во Всероссийском правовом диктанте

Ассоциация юристов России проводит IV Всероссийский правовой юридический диктант. С 3 по 10 декабря северяне в возрасте от 14 лет смогут проверить уровень правовой грамотности. По итогам мероприятия все участники получат сертификат с личным результатом и доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, основные задачи мероприятия – повышение мотивации различных слоев населения к изучению права и привлечение российского общества к вопросу повышения уровня правовой культуры. В условиях распространения COVID-19 диктант пройдет в режиме онлайн на официальном портале.