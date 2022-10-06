Северян приглашают принять участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл

В Мурманской области акция по сбору макулатуры #БумБатл проводится до 15 ноября. Она организуется в поддержку национального проекта «Экология», согласно которому к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% твёрдых коммунальных отходов.

Всероссийская акция реализуется по инициативе АНО «Национальные приоритеты» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, министерства просвещения РФ, министерства науки и высшего образования РФ, в Мурманской области организатор – региональное министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

Цель бумажного батла - максимальное вовлечение населения в активности по сбору макулатуры для последующей переработки, популяризация раздельного сбора отходов и осознанного потребления, а также формирование экологической культуры у подрастающего поколения и населения России.

Участники соревнуются как в количестве собранной бумаги (организации и учреждения), так и в творчестве: авторы самых интересных постов в соцсетях на тему акции получат возможность пообщаться со звездами #БумБатла.

В 2021 году в акции #БумБатл приняли участие более 900 тысяч человек из 83 регионов России, в том числе Мурманской области. За две недели акции было собрано более 2,5 тысячи тонн макулатуры, что спасло от вырубки около 50 тысяч деревьев или 500 га леса.

Подробные условия и правила участия в конкурсе представлены на сайте.

На территории Мурманской области вывоз собранной макулатуры осуществляется при поддержке экологической благотворительной организации «Зелёный полюс» в рамках проекта «Бумажная помощь».

Денежные средства, вырученные от реализации бумажного вторсырья, направляются на организацию бесплатных занятий адаптивными видами спорта для детей с особенностями развития и здоровья из Мурманска и Мурманской области.

В рамках проекта «Бумажная помощь» на территории Мурманской области установлены 42 экомодуля для сбора макулатуры с последующим вывозом вторичного бумажного сырья на переработку.

За летний период 2022 года силами неравнодушных жителей Заполярья сдано на переработку 49039 кг макулатуры.

В экомодули нельзя сдавать чеки, одноразовые стаканчики для напитков, салфетки и туалетную бумагу, обои и фотообои, фотобумагу, бумажные втулки от туалетной бумаги и бумажных полотенец, бумагу для выпечки, пергаментную и вощеную бумагу, тетрапаки (коробки от молока и сока), лотки для яиц, пачки от сигарет. Кроме того, нельзя сдавать грязными, жирными картон и бумагу. Также убедитесь, что на бумаге или картоне нет пленочного покрытия. Упаковки от чая, пастилы, из-под спичек (с отрезанными боковыми терками) сдавать можно.

Адреса экомодулей на территории Мурманской области:

г. Мурманск

Росляков:

1. ул. Заводская, 4;

2. ул. Молодёжная, 17.

Ленинский район

1. проспект Героев-Североморцев, 68;

2. проспект Героев-Североморцев, 78;

3. проспект Героев-Североморцев, 2;

4. проспект Героев-Североморцев, 47/2;

5. проезд Ивана Халатина, 25;

6. ул. Нахимова, 14;

7. ул. Сафонова, 39.

Октябрьский район

1. ул. Кирова, 23;

2. ул. Ленина, 32;

3. ул. Полярные Зори, 13;

4. ул. Радищева, 2;

5. ул. Рогозерская, 4;

6. ул. Северный проезд, 8;

7. ул. Скальная, 30;

8. ул. Старостина, 21;

9. ул. Седова, 14;

10. ул. Профсоюзов, 18.

Первомайский район

1. переулок Якорный, 4б;

2. проезд Ледокольный, 11а

3. проспект Кольский, 104, корпус 4;

4. проспект Кольский, 138, корпус 2;

5. проспект Кольский, 149а;

6. проспект Кольский, 152а;

7. проспект Кольский, 174, корпус 2;

8. проспект Кольский, 194;

9. ул. Бочкова, 23;

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