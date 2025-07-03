Северян приглашают принять участие во всероссийской «Семейной зарнице»

В России начался отбор участников для «Семейной зарницы» – нового патриотического проекта, к которому могут присоединиться и семьи из Мурманской области.

Это игра, цель которой – укрепление традиционных семейных ценностей, развитие командного духа и передача знаний между поколениями. Участникам предстоит пройти физические и интеллектуальные испытания, проявить смекалку, творческие способности и знания об истории России. Наставниками команд станут ветераны специальной военной операции.

«Семейная зарница» – это масштабный проект, который охватит семьи из всех регионов России. Он направлен на патриотическое воспитание, укрепление традиционных ценностей, передачу знаний от старшего поколения младшему. Участникам нужно будет продемонстрировать не только физическую подготовку, но и кругозор, смекалку, творческие навыки. Важно, что наставниками команд станут ветераны специальной военной операции, которые, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы. Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

От Мурманской области, как и от каждого региона страны, будет отобрана одна команда – двое родителей и ребёнок в возрасте от 12 до 16 лет. В июле участники пройдут заочный этап – запишут видеовизитку и ответят на вопросы об основах государственности и военной истории. По его итогам выберут 24 семьи со всей страны, которые сразятся в финале.

Заключительный этап пройдёт в сентябре 2025 года. Участникам предстоят соревнования «Путь защитника», военно-тактическая игра и творческий конкурс. Подготовку команд возьмут на себя ветераны СВО.

Проект приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Его проведение поддержал Президент России Владимир Путин. Планируется, что «Семейная зарница» станет ежегодной.

Семьям, желающим принять участие, необходимо обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

Организаторами выступают Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «Юнармия» и Центр «ВОИН».

Фото (Фонд «Защитники Отечества»): https://gov-murman.ru/info/news/549732/#&gid=1&pid=1