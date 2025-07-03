Бассейну в Росляково — быть!Госархив Мурманской области принимает документы участников СВО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.07.25 13:30

Северян приглашают принять участие во всероссийской «Семейной зарнице»

В России начался отбор участников для «Семейной зарницы» – нового патриотического проекта, к которому могут присоединиться и семьи из Мурманской области.

Это игра, цель которой – укрепление традиционных семейных ценностей, развитие командного духа и передача знаний между поколениями. Участникам предстоит пройти физические и интеллектуальные испытания, проявить смекалку, творческие способности и знания об истории России. Наставниками команд станут ветераны специальной военной операции.

«Семейная зарница» – это масштабный проект, который охватит семьи из всех регионов России. Он направлен на патриотическое воспитание, укрепление традиционных ценностей, передачу знаний от старшего поколения младшему. Участникам нужно будет продемонстрировать не только физическую подготовку, но и кругозор, смекалку, творческие навыки. Важно, что наставниками команд станут ветераны специальной военной операции, которые, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы. Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

От Мурманской области, как и от каждого региона страны, будет отобрана одна команда – двое родителей и ребёнок в возрасте от 12 до 16 лет. В июле участники пройдут заочный этап – запишут видеовизитку и ответят на вопросы об основах государственности и военной истории. По его итогам выберут 24 семьи со всей страны, которые сразятся в финале.

Заключительный этап пройдёт в сентябре 2025 года. Участникам предстоят соревнования «Путь защитника», военно-тактическая игра и творческий конкурс. Подготовку команд возьмут на себя ветераны СВО.

Проект приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Его проведение поддержал Президент России Владимир Путин. Планируется, что «Семейная зарница» станет ежегодной.

Семьям, желающим принять участие, необходимо обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

Организаторами выступают Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «Юнармия» и Центр «ВОИН».

 

 

 

Фото (Фонд «Защитники Отечества»): https://gov-murman.ru/info/news/549732/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Константин Петрович
30.06.25 15:44
Как я только жил до этого проекта?
Комментарий к новости:1 июля в Мурманской области стартует губернаторский проект «Северное долголетие»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире17:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Задолженность по зарплате в России по итогам I квартала 2025 года выросла в три раза по сравнению с концом 2024 года-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 45 копеек, доллар прибавил почти 13 копеек-PRO Энергетику (18+)Уходим от мазутозависимости, переводим котельные на биотопливо-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»