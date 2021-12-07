Северян приглашают присоединиться к акции по сбору макулатуры #БумБатл

Северян приглашают присоединиться к всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл: она проводится уже во второй раз в рамках национального проекта «Экология», согласно которому к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% твёрдых коммунальных отходов.

Эксперты отмечают, что пятую часть в мусорном ведре россиянина сегодня занимает именно бумага – ценная и пригодная для переработки фракция.

В прошлом году в акции #БумБатл приняли участие более 385 тысяч школьников из 67 регионов России, которые всего за 2 недели собрали более 600 тонн макулатуры. Организаторы ожидают, что в 2021 году #БумБатл станет по-настоящему семейной акцией, объединив участников самого юного возраста и взрослого поколения. По итогам акции будут определены самые результативные школы, вузы и компании страны.

Как и в прошлом году, наиболее креативные посты участников в социальных сетях претендуют на главный приз – общение со звездой. Подробности участия в акции можно найти на сайте бумбатл.рф. Здесь же представлен список амбассадоров, аккаунты которых нужно будет отмечать в постах вместе с хэштегами #Бумбатл и #нацпроектэкология. В прошлом году акцию поддержали такие знаменитости, как Юлия Савичева, IOWA, Ольга Бузова, Дмитрий Губерниев, сёстры Дина и Арина Аверины, Абдурашид Садулаев, Анна Банщикова, Александр Толмачёв (detlector) и другие кумиры школьников.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области, чтобы принять участие, необходимо: собрать и сдать макулатуру; выложить фото- или видеопост в соцсети с хештегами #бумбатл #нацпроектэкология с пометкой своего аккаунта и своего кумира; оставить заявку на сайте и получить сертификат участника.

В Мурманске сдать макулатуру можно в пункт прием и переработки по адресу: г. Мурманск, ул. Траловая, стр.2, контактный телефон +7 (8152) 28-61-91.