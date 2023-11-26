Северян приглашают присоединиться к акции «Тотальный тест «Доступная среда»

С 1 по 10 декабря состоится общероссийская акция «Тотальный тест «Доступная среда», которая призвана привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью.

Тестирование традиционно проводится в онлайн-формате.

Ключевые тематические блоки теста: комплексный подход в организации доступной среды; морально-этические аспекты общения с людьми с инвалидностью; оказание ситуационной помощи при сопровождении людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями.

По итогам мероприятия состоится публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов. Спикерами выступят известные государственные деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, на официальном сайте мероприятия будет представлена ссылка на подключение к трансляции и прохождению теста. Принять участие в тесте можно с любого персонального устройства, имеющего доступ в интернет.

Предварительная регистрация продлится до 1 декабря на сайте акции.

Фото: https://gov-murman.ru