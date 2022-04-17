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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.22 16:00

Северян приглашают присоединиться к историческому проекту «Лица Победы»

У северян появится возможность рассказать и сохранить историю родных, близких, знакомых, которых коснулась Великая Отечественная война. Данные можно передать не только об участниках военных действий, но и о детях войны, работниках тыла.

Чтобы увековечить имена героев, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта https://historydepositarium.ru/, заполнить необходимую форму, отправить биографию и приложить фотографию.

К акции также присоединились МФЦ региона: в отделениях Мурманска, Апатитов, ЗАТО Александровск, Заозерска, Мончегорска, Оленегорска, Никеля сотрудники помогут всем желающим отсканировать фотографии и внести данные в базу.

Проект «Лица Победы» стартовал 3 декабря 2019 года по инициативе Музея Победы. Его партнерами стали «Бессмертный полк России», «Волонтеры Победы», Общероссийский народный фронт.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Всенародный исторический депозитарий рассчитан на хранение более 150 миллионов судеб. В Музее Победы создана «народная экспозиция», в которой участники акции могут найти портрет своего родственника, также внесенную информацию можно найти на сайте проекта.

 

 

Комментарии

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Александр
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А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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