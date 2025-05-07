Северян приглашают присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк России»

В Мурманской области стартовал приём заявок на участие в акции «Бессмертный полк России онлайн». Её цель — сохранить память о героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла, рассказать об их подвигах и передать благодарность новым поколениям.

2025 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом защитника Отечества — в честь бойцов, участвующих в специальной военной операции, и всех, кто защищал страну в годы войны. Особую значимость акция приобретает в преддверии юбилея: в этом мае Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Принять участие в онлайн-шествии может каждый житель региона. До 6 мая на портале 2025.polkrf.ru, а также через специальные мини-приложения во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» можно загрузить фотографию участника войны или труженика тыла, рассказать его историю и опубликовать её в социальных сетях.

В этом году акция получила новые технические возможности: впервые доступна функция реставрации и колоризации фотографий, что позволяет сделать архивные снимки более живыми и выразительными.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» состоится 9 мая на сайте 2025.polkrf.ru. Все присланные истории будут показаны в честь Дня Победы.

Акция объединяет миллионы людей по всей стране — это возможность выразить уважение и благодарность тем, кто отстоял свободу Родины.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/