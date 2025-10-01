Северян приглашают присоединиться к осеннему сезону акции по сбору макулатуры «БумБатл»

Продолжается акция по сбору макулатуры «БумБатл». Стартовал осенний сезон. Каждый желающий может присоединиться к акции в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и побороться за звание лучшего. Чтобы это сделать, необходимо зарегистрироваться на сайте БУМБАТЛ.РФ. При регистрации указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приёма, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в «личный кабинет».

Сроки проведения осеннего сезона для коллективного и личного/семейного зачетов – с 1 сентября по 30 ноября 2025 года.

Адреса пунктов приема макулатуры в Мурманской области:

г. Мурманск, ул. Марата, 5в (ООО «ЭкоСистемаСервис»);

г. Мурманск, Кольский проспект, 51, ориентир: автостоянка, пункт приёма вторсырья «Вторматик» (Мурманский филиал АО «Ситиматик»);

ЗАТО г. Североморск, Советская улица, 14а, пункт приёма вторсырья «Вторматик» (Мурманский филиал АО «Ситиматик»);

г. Апатиты, ул. Гладышева, 17 (ИП Брсикян М.В.).

Напоминаем, что пункты приёма не принимают глянцевые журналы, книги в твердой обложке, кассовые чеки, копировальную бумагу, бумагу для факсов, папки с арочным механизмом, бумагу, скрепленную степлером или скрепками.

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, наиболее активных участников ждут поощрительные призы. Первые 100 физических лиц, сдавших более 10 кг макулатуры в пункты приёма в Мурманске, получат билеты на посещение культурно-досуговых мероприятий.

Правила проведения Всероссийской акции по сбору макулатуры «#БумБатл» размещены на сайте БУМБАТЛ.РФ.

