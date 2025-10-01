Мурманчан с Днём города поздравит Хор ТурецкогоВзрывные работы в районе улицы Морской не представляют опасности для мурманчан
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.10.25 17:00

Северян приглашают присоединиться к осеннему сезону акции по сбору макулатуры «БумБатл»

Продолжается акция по сбору макулатуры «БумБатл». Стартовал осенний сезон. Каждый желающий может присоединиться к акции в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и побороться за звание лучшего. Чтобы это сделать, необходимо зарегистрироваться на сайте БУМБАТЛ.РФ. При регистрации указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приёма, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в «личный кабинет».

Сроки проведения осеннего сезона для коллективного и личного/семейного зачетов – с 1 сентября по 30 ноября 2025 года.

Адреса пунктов приема макулатуры в Мурманской области:

  • г.  Мурманск, ул. Марата, 5в  (ООО «ЭкоСистемаСервис»);
  • г.  Мурманск, Кольский проспект, 51, ориентир: автостоянка, пункт приёма вторсырья «Вторматик» (Мурманский филиал АО «Ситиматик»);
  • ЗАТО г.  Североморск, Советская улица, 14а, пункт приёма вторсырья «Вторматик» (Мурманский филиал АО «Ситиматик»);
  • г. Апатиты, ул. Гладышева, 17 (ИП Брсикян М.В.).

Напоминаем, что пункты приёма не принимают глянцевые журналы, книги в твердой обложке, кассовые чеки, копировальную бумагу, бумагу для факсов, папки с арочным механизмом, бумагу, скрепленную степлером или скрепками.

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, наиболее активных участников ждут поощрительные призы. Первые 100 физических лиц, сдавших более 10 кг макулатуры в пункты приёма в Мурманске, получат билеты на посещение культурно-досуговых мероприятий.

Правила проведения Всероссийской акции по сбору макулатуры «#БумБатл» размещены на сайте БУМБАТЛ.РФ.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554239/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Актер». Художественный сериал, 3 серия (16+)22:55Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Северяне могут проверить свою финансовую грамотность на Всероссийском онлайн-зачёте-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,23 рубля, доллар просел на 1,11 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота сообщили о старте отопительного сезона-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»